Malore improvviso mentre è in servizio, morto carabiniere di 43 anni: lascia una figlia piccola

Lutto nell’Arma per la scomparsa di Domenico Castiello, carabiniere originario di San Marco Evangelista, nel Casertano, morto all’età di 43 anni mentre prestava servizio a Racconigi, in provincia di Cuneo, a seguito di un malore improvviso.

Malore improvviso: morto carabiniere di 43 anni

Stando a quanto emerso, Castiello si sarebbe sentito male proprio mentre era sul posto di lavoro. Sarebbero stati proprio i colleghi, constatando la gravità della situazione, ad allertare i soccorsi. Giunti sul posto, tuttavia, i sanitari del 118 non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso del carabiniere.

Secondo una prima versione, il 43enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Serviranno, però, ulteriori indagini per chiarire con certezza le reali cause del decesso. L’uomo lascia sua moglie e una bambina piccola.

Ad annunciare la tragica notizia il Ministero della Difesa tramite una nota firmata dal ministro Guido Crosetto: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Domenico Castiello, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio presso la Stazione CC di Racconigi (CN). In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi dell’Arma”.