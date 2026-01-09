È morto Gino Polese, dolore a Napoli per il cantante: il ricovero poi il decesso a 68 anni

Lutto nel mondo della musica partenopea per la scomparsa di Gino Polese, il cantante neomelodico originario di Ponticelli (Napoli), morto all’età di 68 anni.

Napoli, morto Gino Polese: il cantante neomelodico aveva 68 anni

Stando a quanto emerso, Polese era ricoverato da diverse settimane ma le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore fino a causarne il decesso. A darne l’annuncio alcuni familiari dell’artista che hanno condiviso la triste notizia via social.

Polese, nel corso della sua carriera, aveva collaborato con vari interpreti della canzone napoletana, compresi Mario Merola e Mario Trevi. I funerali si terranno oggi, venerdì 9 gennaio alle ore 16:00, presso la Chiesa Madonna di Lourdes.

Poco prima di Natale era stato suo fratello a lanciare un appello tramite social: “Chiedo umilmente a tutti gli amici, parenti e conoscenti di fare una preghiera per mio fratello Gino Polese che si trova in gravissime condizioni di salute all’ospedale. Speriamo che il nostro Signore Gesù lo salvi. Grazie a tutti e scusatemi per aver dato questa triste notizia”.

Di poche ore fa il drammatico annuncio: “Ciao Guagliò. Sei stato e resterai il mio fratello maggiore e migliore di ogni essere umano. Ora sei un meraviglioso angelo in paradiso, come lo sei stato sulla terra. Adesso hai trovato la vera pace, quella eterna. Io sarò sempre orgoglioso di raccontare a qualcuno il fratello che eri, la persona straordinaria che eri, l’uomo, il papà, il cantante, l’amico di tutti, ma soprattutto della tua disposizione per tutti. Non facevi differenza per nessuno, o buoni o cattivi. Mi mancherai mio caro fratello e amico”.