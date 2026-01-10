Marito e moglie trovati morti in un laghetto, il dramma in Campania: cosa è successo

Due corpi senza vita sono stati ritrovati all’interno di un laghetto nei pressi dell’area pic-nic in località Pineta, a Guardia Sanframondi: si tratta di una coppia di coniugi, due anziani morte in circostanze ancora da chiarire.

Trovati morti nel laghetto a Guardia Sanframondi: cosa è successo

Le vittime sono Michele Pelosi, di 84 anni, e la moglie Mari Natalina di Guglielmo, di 86 anni. Entrambi sono stati ritrovati già privi di vita all’interno del laghetto, poco distante dalla loro abitazione. I due, stando a quanto rende noto Il Mattino, erano usciti insieme nel pomeriggio e poi non avevano fatto più rientro a casa. Di qui l’allarme dei familiari che avevano avviato le ricerche, allertando anche le forze dell’ordine.

Ricerche terminate con un tragico epilogo quando i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno individuato i due cadaveri. Sul posto sono giunti anche il gruppo Saf dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento, i caschi rossi di Telese Terme e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intanto sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica della vicenda e risalire alle cause della scomparsa. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una tragica fatalità. E’ probabile anche che uno dei due sia inciampato e l’altro, per aiutarlo, si sarebbe precipitato in acqua. Saranno, tuttavia, gli inquirenti a fornire un quadro chiaro della situazione.

“Guardia è una comunità sconvolta, una tragedia che colpisce tutti noi. C’è profondo dolore e commozione per quanto accaduto. Credo di interpretare anche i sentimenti di tutta Guardia che in questo momento si stringe intorno ai familiari” – ha dichiarato il sindaco Raffaele Di Lonardo.