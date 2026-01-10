Vanno al centro commerciale e si sentono male, 6 ragazzi intossicati: cosa è successo

Sei ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver trascorso un pomeriggio al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: sarebbero rimasti intossicati per cause ancora in corso di accertamento.

Pontecagnano, intossicati al Maximall: 6 ragazzi in ospedale

La situazione sarebbe precipitata nel pomeriggio di venerdì quando, dopo essersi recati al centro commerciale, i sei giovani avrebbero avvertito i primi sintomi. Improvvisamente si sarebbero sentiti male, lamentando forti bruciori agli occhi e alla gola.

Tempestivamente sono stati soccorsi dai volontari della pubblica assistenza Vopi, presenti sul posto, che hanno cercato di individuare le cause di quel malessere generale. Inizialmente si ipotizzava una intossicazione da monossido di carbonio che, tuttavia, non è stata riscontrata dagli accertamenti. Non sarebbe stata, infatti, rilevata alcuna presenza di gas.

La pista più accreditata al momento è quella di una intossicazione legata all’utilizzo di un igienizzante a base molto acida e irritante. Ipotesi che dovrà essere confermata dalle ulteriori indagini. Le sei vittime, intanto, sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti.