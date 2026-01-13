Napoli regina della TV, La Preside conquista tutti e vince la gara degli ascolti: quasi 5 milioni

La prima puntata de La Preside si è rivelata un successo: trasmessa per la prima volta in prima serata su Rai 1, la nuova serie napoletana, ispirata alle gesta della preside dell’Istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora, ha vinto la gara degli ascolti.

Successo per La Preside: boom di ascolti per la serie napoletana

In onda su Rai 1, La Preside ha registrato ben 4.814.000 spettatori, pari al 27,03% di share. Subito dopo si posiziona Zelig 30, su Canale 50, con 2.953.000 spettatori e il 21,05% di share. Seguono Lo Stato delle Cose, su Rai 3, con 1.002.000 spettatori e uno share del 6,29% e John Wick, su Italia 1, con 880.000 spettatori e uno share del 4,72%.

Boss in incognito, su Rai 2, ha ottenuto uno share del 4,99% con 845.000 spettatori mentre Putin – Anatomia di uno zar, su La7, ha conquistato 815.000 spettatori per uno share del 4,20%. Infine Quarta Repubblica, su Rete 4, ha totalizzato 743.000 spettatori (share del 5,51%).

La Preside, girata soprattutto a San Giovanni a Teduccio, è una serie che intende ripercorrere l’impegno di Eugenia Carfora, preside che pur lavorando in una delle zone di spaccio più estese d’Europa, con coraggio e determinazione, si batte per riportare i ragazzi a scuola, togliendoli dalla strada.

Ad affiancare Luisa Ranieri, nei vesti di protagonista, nel corso dei quattro episodi saranno gli attori Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Loris De Luna, Claudia Tranchese, Tony Laudadio e Ivan Castiglione. Il copione è stato scritto da Luca Zingaretti, Cristiana Farina e Maurizio Careddu.