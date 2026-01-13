È napoletana la campionessa d’Italia di motociclismo: sarà al primo Mondiale femminile

Un altro traguardo sportivo per la provincia di Napoli con la vittoria di Martina Guarino, originaria di Mugnano, appena proclamata campionessa d’Italia di motociclismo.

Orgoglio di Mugnano: Martina è campionessa di motociclismo

Un riconoscimento che ha riempito di orgoglio l’intera città partenopea e celebrato dall’amministrazione comunale di Mugnano che ha accolto in sede la campionessa, alla presenza del primo cittadino Luigi Sarnataro.

“Stamattina abbiamo avuto l’onore di accogliere in Comune la nostra concittadina Martina Guarino, straordinaria campionessa italiana di motociclismo e protagonista assoluta della stagione 2025 nel CIV Femminile, dove è diventata campionessa nazionale con il Team GP3 dopo una rimonta mozzafiato nelle gare decisive” – si legge nella nota diffusa sui social dal sindaco.

“Martina è originaria di Mugnano di Napoli, città in cui è nata e cresciuta coltivando fin da piccola la sua passione per le due ruote e trasformandola in una carriera sportiva di altissimo livello. Con grande entusiasmo ci ha raccontato dei suoi progetti per la stagione 2026, che la vedranno impegnata nel WorldWCR, il Campionato Mondiale Femminile FIM, una vetrina internazionale che unisce le migliori pilotesse di tutto il mondo e che si corre in pista in abbinamento al WorldSBK”.

“Non poteva mancare il sogno nel cassetto: Martina punta con determinazione a partecipare al primo Mondiale femminile di MotoGP, un traguardo storico che presto potremo seguire anche in TV, tra cui sulle piattaforme Sky, con grande orgoglio per lo sport italiano”.

“La sua storia è un esempio di talento, tenacia e coraggio: una giovane donna che non si è mai arresa, che ha spinto ogni giorno più forte per trasformare una passione in una promessa del motociclismo internazionale”.