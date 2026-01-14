Trema la terra, sciame sismico nel Napoletano: registrate 9 scosse di terremoto

Un nuovo sciame sismico ha interessato la zona dei Campi Flegrei: dalla mattinata di oggi, 14 gennaio 2026, sono state rilevate circa 9 scosse di terremoto.

Sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: 9 scosse di terremoto

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 09:03 (UTC 08:03) del 14/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 9 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (9 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/855189; Protezione Civile 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Pochi minuti fa è stata annunciata la fine dello sciame sismico. A renderlo noto è ancora l’amministrazione comunale di Pozzuoli su comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano.