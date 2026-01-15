Ancora Napoli in TV, arriva Mare Fuori 6 su Rai 2 e Rai Play: quando vedere le puntate

Manca sempre meno al debutto di Mare Fuori 6 e, a seguito delle prime indiscrezioni circolate sulla data di messa in onda, sono state svelate le date di lancio, sia su Rai 2 che sulla piattaforma Rai Play.

Mare Fuori 6: svelata la data di uscita su Rai 2 e Rai Play

La serie napoletana, con protagonisti i ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile, anche quest’anno sarà visibile subito dopo il Festival di Sanremo. Nello specifico, su Rai Play i primi sei episodi saranno disponibili a partire dal 6 marzo mentre su Rai 2 la messa in onda in prima serata prenderà il via dal 13 marzo.

Tra le novità principali c’è soprattutto il cambio di regia: Ludovico Di Martino, che aveva preso il posto di Ivan Silvestrini, in questa nuova stagione sarà sostituito da Beniamino Catena, già alla guida di altri successi come Doc – Nelle tue mani e Rosy Abate. Non mancheranno le new entry: al momento si vocifera sull’ingresso in carcere di tre sorelle che sconvolgeranno gli equilibri dell’istituto.

Protagonista indiscussa della serie sarà Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, mentre altri volti noti escono definitivamente di scena come Cardiotrap (Domenico Cuomo), Silvia (Clotilde Esposito) e Milos (Antonio D’Aquino). Grande assente del cast, già dalla precedente stagione, anche Massimiliano Caiazzo (nel ruolo di Carmine).

Secondo alcune anticipazioni Sofia (Lucrezia Guidone) lascerà il suo posto di direttrice, accogliendo un nuovo direttore che dovrebbe essere interpretato dall’attore Romano Reggiani. Restano, invece, il comandante Massimo (Carmine Recano), l’educatore Beppe (Vincenzo Ferrera) e la giovane Carmela (Giovanna Sannino).