Bevono l’acqua a scuola e finiscono in ospedale, controlli in altre scuole di Napoli: cosa è successo

Sarebbero quattro le studentesse ricoverate all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, colte da malori improvvisi dopo aver bevuto dell’acqua acquistata all’interno dei distributori di bevande situati all’interno di un istituto di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica della vicenda così come gli accertamenti in altre scuole della provincia di Napoli rifornite dallo stesso grossista.

Ischia, ricoverate dopo l’acqua a scuola: cosa è successo

Le ragazze, nel corso della giornata scolastica, avrebbero acquistato due bottiglie di acqua liscia, regolarmente sigillate, presso il distributore automatico della scuola. Avrebbero poi consumato il prodotto iniziando ad avvertire i primi insoliti sintomi.

Di qui l’arrivo al pronto soccorso del presidio ospedaliero Rizzoli dove sarebbero state trattenute per una serie di accertamenti legati ad una possibile intossicazione. Nello specifico, stando a quanto rende noto Il Corriere, tre di loro sarebbero state ospitate nel reparto di Osservazione Breve Intensa mentre la quarta, che avrebbe soltato assaggiato la bevanda, sarebbe stata trattenuta esclusivamente in via precauzionale. Per fortuna, nessuna di loro versa in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme che innanzitutto hanno provveduto a sequestrate le bottiglie in questione. Gli accertamenti hanno riguardato anche altre scuole e aziende del Napoletano afferenti allo stesso grossista per l’acquisto di acqua.

Prosegue, intanto, anche il lavoro dell’Asl Napoli 2 Nord per risalire al lotto di acqua per esaminare il prodotto e attuare le opportune misure cautelative del caso. Saranno gli esami tossicologici a fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto, fornendo un quadro chiaro della situazione.