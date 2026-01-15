Caos Circumvesuviana, ancora treni soppressi per i nuovi test: giorni, orari e corse disponibili

Ancora disagi per i passeggeri della Circumvesuviana costretti a fare i conti con linee soppresse a seguito dei test di marcia riguardanti i nuovi treni. L’EAV, tramite una nota, ha annunciato il prosieguo delle attività e, di conseguenza, ulteriori soppressioni.

Circumvesuviana, ancora test nuovi treni: linee soppresse

Le corse prova del nuovo treno Stadler, destinato alla circolazione sulle linee vesuviane, proseguiranno nei prossimi giorni in particolare per effettuare i test sulla Dinamica di Marcia. Un’operazione necessaria per consentire l’efficienza e la sicurezza del nuovo servizio prossimamente disponibile.

Di qui la comunicazione dell’EAV: “Tali corse prova dovranno necessariamente essere svolte in orario di esercizio e non di notte perché è necessario effettuarle su tutte le linee e con l’infrastruttura a pieno regime (stazioni e PL in funzione ed operative). Si precisa che si tratta di sopprimere circa il 4 per cento delle corse giornaliere: infatti in un arco di sette giorni, su circa 1600 sulle linee vesuviane saranno soppresse n. 66 corse”.

Per consentire lo svolgimento di queste corse prova sulle linee Vesuviane, la circolazione ferroviaria sarà sospesa come di seguito indicato:

Linea Napoli – Sarno 19 e 22 GENNAIO 2026 :

La circolazione ferroviaria tra Barra e Sarno sarà sospesa, dalle ore 18:00 e fino ad ultimato servizio, dopo l’arrivo a Sarno del treno 6165 (da Napoli alle 16:34 e arrivo a Sarno alle 17:46) e l’arrivo a Barra del treno 6168 (da Sarno alle 16:50 e arrivo a previsto per le 17:54).

Linea Volla – Baiano 20, 21 e 26 GENNAIO 2026 :

La circolazione ferroviaria tra Volla e Baiano sarà sospesa, dalle ore 16:00 e fino ad ultimato servizio, dopo l’arrivo a Baiano del treno 81405 (partenza da Volla alle 14:05 e arrivo previsto per le 14:55) e l’arrivo a Volla del treno 81500 (da Baiano alle 15:00 e arrivo previsto a Volla alle 15:50)

Linea Napoli – Sorrento 23 e 24 GENNAIO 2026 :

La circolazione ferroviaria tra Napoli e Sorrento sarà sospesa, nei giorni 23 e 24 gennaio 2026, dalle ore 21:00 e fino ad ultimato servizio, dopo l’arrivo a Napoli dei treni:

1196 (partenza da Sorrento 19:38 – a Napoli 20:50)

6198 (partenza da Sarno 19:50 – a Napoli 21:03)

4196 (partenza da Poggiomarino 19:42 – a Napoli 20:46).

Dopo l’arrivo a Sorrento del treno 1195 (partenza da Napoli 19:29 – a Sorrento 20:41).

Dopo l’arrivo a Torre Annunziata del treno 4197 (partenza da Napoli 19:38 – a Torre Annunziata 20:16).

In sostituzione dei treni, sarà istituito un servizio sostitutivo tramite bus.