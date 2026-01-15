Italo Treno assume a Napoli, si cercano hostess e steward. Basta il diploma: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italo Treno, la nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità che assume nuovi dipendenti a Napoli e in diverse città d’Italia: sono aperte le candidature per la selezione di steward e hostess di bordo.

Lavoro, Italo Treno assume a Napoli: come candidarsi

L’annuncio è stato diffuso sul sito ufficiale dell’azienda ed è rivolto agli aspiranti steward o hostess di bordo da impiegare nelle sedi di Napoli, Milano, Venezia, Firenze e Roma. Nel corso della candidatura è possibile scegliere la propria sede di preferenza ed essere selezionati per la città prescelta.

I candidati che supereranno la selezione saranno chiamati a svolgere le seguenti mansioni:

Vendita dei biglietti e di tutti i prodotti commercializzati Italo;

Attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anomalie di servizio;

Decoro e riordino degli ambienti di stazione (biglietterie e lounge);

Ascolto, professionalità ed empatia verso i viaggiatori;

Supporto agli Station Manager per tutte le attività operative;

Attività di assistenza e accoglienza della clientela, curandone il comfort e le relazioni.

Tra i requisiti e le competenze richieste: laurea o diploma; esperienza nel settore retail, turismo e trasporto; esperienza di almeno o maggiore ai due anni nel retail; conoscenza della lingua inglese. Costituiscono titoli preferenziali le esperienze di lavoro all’estero.

L’azienda richiede la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. I candidati selezionati saranno inseriti in un corso di formazione della durata di tre settimane, con inizio previsto a marzo 2026. Per partecipare alle selezioni basterà collegarsi all’apposita sezione del sito di Italo Treno e compilare i campi richiesti.