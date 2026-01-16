Monopattino cade dall’alto, donna colpita sul viso mentre passeggia a Napoli: come sta

Non sarebbe in pericolo di vita la donna di 68 anni colpita da un monopattino precipitato improvvisamente dall’alto mentre passeggiava a Fuorigrotta.

Fuorigrotta, colpita da un monopattino mentre passeggia

La 68enne stava passeggiando nella zona poco distante dallo stadio Maradona quando dal parcheggio sopraelevato sarebbe precipitato un monopattino, finendo per colpirla violentemente alla testa e alla spalla.

“Non ho visto chi abbia lanciato il monopattino, ho solo sentito il colpo, è caduto dall’alto” – ha raccontato la donna agli agenti di polizia, stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato tempestivamente soccorso alla donna per poi trasferirla presso il Trauma Center dell’ospedale Cardarelli.

La 68enne sarebbe rimasta sempre lucida ed è stata ricoverata in codice arancione per le gravi ferite riportate. Resta da chiarire la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili dell’incidente che si sarebbe potuto rivelare mortale per la donna colpita.

Gli agenti del commissariato San Paolo hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini della sequenza dovrebbero innanzitutto chiarire se si è trattato di un gesto volontario oppure di una grave imprudenza.