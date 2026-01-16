Altro che Napoli piena di rifiuti, Bacoli è Comune Plastic Free d’Italia: è la quinta volta

Bacoli ha ottenuto il Premio di Comune Plastic Free 2026, un importante riconoscimento conquistato per il quinto anno consecutivo, annunciato dalla Camera dei Deputati e dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Bacoli è Comune Plastic Free 2026 d’Italia per la quinta volta

Un prestigioso traguardo che si rinnova per il quinto anno consecutivo e che, in maniera concreta, sembra smontare quello stereotipo della “Napoli piena di immondizia” diffuso fino a pochi anni fa dalle emittenti televisive (spesso riportando anche immagini riguardanti altre città d’Italia).

La città di Bacoli anche stavolta si è distinta per aver adottato una serie di misure volte a migliorare il territorio, per il bene dell’ambiente e della cittadinanza, registrando notevoli successi in termini di contrasto all’inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio e gestione dei rifiuti urbani.

“Ce l’abbiamo fatta! Bacoli vince il Premio Nazionale Plastic Free 2026. La notizia è stata data alla Camera dei Deputati. Siamo tra gli undici comuni scelti in Campania. E tra i primissimi premiati in Italia, su circa 8000 comuni. Un risultato davvero enorme. Otteniamo il prestigioso riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Veniamo premiati per il quinto anno consecutivo, grazie ai risultati ottenuti per il miglioramento ambientale” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“L’ufficialità è stata data a Roma, nel corso della conferenza stampa a Montecitorio, alla presenza del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, e del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Il riconoscimento ci sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà l’impegno ambientale delle Amministrazioni locali. La valutazione si basa su 20 criteri, che vanno dalla presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), alla riduzione della plastica monouso nelle sedi pubbliche, fino alla collaborazione concreta con l’associazione e all’impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza. Ringrazio l’assessora Teresa Scotto di Luzio e l’associazione Plastic Free Bacoli per il grande impegno quotidiano. Ringrazio tutti i volontari ed i cittadini con cui ogni giorno difendiamo la nostra terra. Insieme, per fare sempre meglio. Un passo alla volta”.