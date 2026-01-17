Ennesimo sciopero della Circumvesuviana: agitazione di 24 ore

Si annunciano disagi per gli utenti della Circumvesuviana nella giornata di lunedì 19 gennaio. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (Eav), è stato infatti proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte dell’organizzazione sindacale Confail.

L’agitazione sindacale interesserà esclusivamente il personale viaggiante delle linee vesuviane e, secondo quanto riferito dall’azienda, è motivata da problematiche legate all’organizzazione aziendale.

Le adesioni e i precedenti

Eav ha inoltre ricordato che, in occasione dell’ultima proclamazione di sciopero da parte di Confail, la percentuale di adesione era stata significativa. Nel dettaglio, allo sciopero del 12 novembre scorso aveva aderito il 47% del personale interessato.

Un dato che lascia prevedere possibili ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio anche per la giornata di lunedì, con cancellazioni e ritardi sulle diverse tratte della Circumvesuviana.

Fasce di garanzia e informazioni utili

L’azienda fa sapere che il servizio sarà comunque garantito nelle fasce orarie protette, ovvero dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Le prime e le ultime partenze previste per ciascuna linea sono consultabili sul sito ufficiale dell’Eav, all’indirizzo www.eavsrl.it, dove gli utenti possono trovare aggiornamenti e dettagli utili per organizzare i propri spostamenti.