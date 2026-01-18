Precipita in minimoto e fa un volo di 4 metri: grave al Santobono un bambino di 11 anni

Sarebbe in gravi condizioni il bambino di 11 anni precipitato dal secondo piano del parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano, a Napoli, mentre era in sella alla sua minimoto.

Precipita in minimoto a Miano: grave un bambino di 11 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il ragazzino era a bordo di una piccola moto da cross quando, improvvisamente, sarebbe andato a sbattere contro il parapetto. A seguito dell’urto, sarebbe precipitato per circa quattro metri, finendo sulla rampa del piano inferiore.

Di qui il trasferimento d’urgenza presso la terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli dove attualmente il bambino è ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato una frattura al braccio e una lesione all’addome.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili. Al momento le condizioni dell’11enne restano gravi.

“C’era da aspettarselo, considerate anche le numerose denunce fatte e mai ascoltate. Il centro commerciale deve essere attenzionato h24 dalle forze dell’ordine. Lo stiamo ribadendo da quattro anni a questa parte e oggi un ragazzino rischia la vita perché nessuno ha controllato nessuno” – ha spiegato in una nota Giuseppe Alviti, presidente dell’Angpg, l’associazione delle guardie giurate.