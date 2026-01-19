Sparatoria a Napoli, oltre 10 colpi esplosi contro 2 ragazzi: il 19enne è in fin di vita

Verserebbe in gravi condizioni il ragazzo di 19 anni rimasto vittima della sparatoria avvenuta al Rione Sanità di Napoli nella notte tra sabato e domenica.

Sparatoria al Rione Sanità: ragazzo in fin di vita

Stando all’ultima ricostruzione, fornita da Il Mattino, Pasquale, 19 anni, era a bordo di uno scooter in compagnia del suo amico Antonio, 20enne, in via Sanità, zona dove risiedevano entrambi. Quando avrebbero svoltato in Vico Lammatari si sarebbero trovati a fare i conti con i proiettili esplosi da alcuni ignoti.

Diverse persone, appartenenti presumibilmente ad uno stesso gruppo, sempre in sella ai propri scooter avrebbero aperto il fuoco, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 19enne, raggiunto da un proiettile che gli avrebbe perforato il polmone. L’amico, invece, sarebbe stato preso soltanto ad un braccio.

Tanti i colpi esplosi, forse più di dieci, come appurato dai rilievi della Polizia Scientifica che hanno rilevato le ogive anche nella carrozzeria di alcune auto parcheggiate in zona. I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Il 19enne attualmente è in rianimazione e nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica esatta della vicenda. Attualmente l’ipotesi più accreditata è quella di un probabile conto in sospeso che avrebbe spinto la banda a inseguire e aggredire i ragazzi. Potrebbe essersi trattato anche di una stesa.