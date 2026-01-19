Il malore poi il corpo senza vita, dolore in città: è morto a 56 anni il noto orafo di Napoli

Dolore a Marano per la scomparsa di Antonio Pezzuto, membro di una famiglia di orafi conosciuta in tutta l’area Nord di Napoli, morto all’età di 56 anni, pare a seguito di un malore.

Marano, malore in casa: morto Antonio Pezzuto, noto orafo

Non sono ancora state chiarite le cause del decesso ma, stando ad una prima ricostruzione della vicenda, fornita da Il Mattino, Pezzuto sarebbe stato colpito da un malore e trovato privo di vita all’interno della sua abitazione dai familiari. Un decesso improvviso che ha sconvolto l’intera comunità.

Il 56enne era molto conosciuto soprattutto per il suo lavoro di gioielliere. I funerali si terranno domani, martedì 20 gennaio, presso la parrocchia di San Castrese di Marano. La camera ardente sarà allestita all’interno della casa funeraria Cesarano a Calvizzano, in via Don Luigi Sturzo.

In segno di lutto alcune gioiellerie di famiglia hanno annunciato la chiusura e in molti hanno voluto ricordare Antonio sui social. In particolare, una familiare ha scritto: “Antonio, mi hai distrutto. Io non ci voglio credere, chi mi prenderà in giro tutti i giorni? Chi mi chiamerà nei modi più impensabili? Da quando non c’è più il mio papà vivevo in ginocchio, ora tu mi hai steso proprio a terra”.