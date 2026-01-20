Trema la terra in Campania, scossa di terremoto di magnitudo 2.7: l’epicentro è in mare

Nella mattinata di oggi, 20 gennaio, una scossa di terremoto è stata localizzata nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, tra Campania, Basilicata e Calabria.

Terremoto nel Golfo di Policastro: la scossa questa mattina

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 6:33 di questa mattina. L’epicentro è in mare e la magnitudo è di 2.7. Il sisma sarebbe stato avvertito nei paesi circostanti afferenti non solo alla costa campana ma anche quella calabra, in particolare fra Sapri, Maratea e Praia a Mare.

Circa un’ora dopo, alle 7:43, è stata rilevata una ulteriore scossa, questa volta molto lieve, di magnitudo 1.9. Al momento non si registrano danni a cose o persone né si evidenziano particolari situazioni di disagio.