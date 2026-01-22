Napoli regina delle crociere, è sul podio degli scali d’Italia: batte Genova, Cagliari e Palermo

Il successo turistico di Napoli si lega sempre più al comparto delle crociere: il porto partenopeo conquista il secondo posto in Italia per numero di passeggeri sbarcati.

Crociere, Napoli sul podio: è il secondo scalo d’Italia

Stando ai dati diffusi da Cemar Agency Network, Napoli conquista il podio dei porti più trafficati d’Italia, piazzandosi al secondo posto della classifica nazionale. Al primo posto si posiziona Civitavecchia, mentre al terzo Genova. Seguono Palermo, Savona, Livorno, Messina, La Spezia, Venezia e Cagliari.

Stando ai dati del 2025, Napoli ha registrato 1 milione 846 mila turisti. Numeri importanti che, in vista del 2026, sono destinati a crescere ancora di più, soprattutto grazie alla presenza di Msc, celebre compagnia di crociere, che rafforzerà il suo legame con la città collocando ben sei navi presso lo scalo partenopeo.

Arriveranno, infatti, Msc World Europa, Msc Divina, Msc Meraviglia, Msc Magnifica, Msc Splendida ed Msc Euribia. Tanti i passeggeri che, durante le escursioni, potranno esplorare non solo il centro di Napoli ma anche la penisola sorrentina, la costiera amalfitana, Pompei e le isole del Golfo napoletano.

Progetti che fanno ben sperare in un anno ancor più generoso, dal punto di vista turistico, per Napoli, proseguendo quel boom di arrivi che sta caratterizzando l’intera città. Proprio di recente, infatti, l’Assessorato al Turismo ha diffuso un dato soprendente: negli ultimi due anni, i turisti sono aumentati del 58%.