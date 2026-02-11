“L’abbiamo saputo dalla tv”: trapianto di cuore ‘bruciato’ a bimbo, la denuncia shock della madre

Quella che doveva essere la vigilia di una nuova vita si è trasformata in un incubo per una famiglia napoletana. Francesco (nome di fantasia), un bambino di soli due anni e tre mesi nato con una grave malformazione cardiaca, è ora sospeso tra la vita e la morte all’ospedale Monaldi di Napoli.

Il piccolo è da 50 giorni in coma farmacologico, le funzioni vitali sono supportate dalle macchine.

Il tragico errore: un organo compromesso dal ghiaccio

Il cuore destinato a Francesco era arrivato da Bolzano il 23 dicembre scorso. Tuttavia, secondo quanto emerso, l’organo sarebbe giunto a Napoli già irrimediabilmente lesionato.

La causa? Un errore fatale nel trasporto: l’utilizzo di ghiaccio secco avrebbe letteralmente “bruciato” il tessuto cardiaco, rendendolo inutilizzabile. Nonostante ciò, l’intervento è stato eseguito, portando a un rapido e drammatico declino delle condizioni del piccolo.

“In ospedale ci avevano detto solo che il trapianto non era riuscito. Abbiamo scoperto dai media che a mio figlio hanno trapiantato un cuore che non funzionava”, denuncia la madre come riportato da Il Mattino.

Le indagini e i provvedimenti

Il caso ha fatto scattare una doppia inchiesta delle Procure di Napoli e Bolzano. Al centro del mirino degli inquirenti ci sono due fasi critiche:

Le responsabilità sul confezionamento e il trasporto dell’organo dal Trentino alla Campania.

Perché l’équipe chirurgica del Monaldi ha proceduto al trapianto se l’organo presentava lesioni visibili?

L’azienda ospedaliera ha già preso i primi provvedimenti cautelativi: sospensione dall’attività di trapianto per i due chirurghi dell’équipe (che restano comunque in servizio per altre mansioni), stop temporaneo alle nuove candidature per i trapianti pediatrici presso la struttura, in attesa di chiarire se i protocolli di sicurezza siano stati violati.

Prima dell’intervento, Francesco aveva una probabilità di sopravvivenza del 90%. Oggi, dopo un’emorragia interna e la compromissione di altri organi vitali come il fegato, la situazione è disperata.

Il bambino è nuovamente inserito nella lista d’attesa europea, ma le sue condizioni attuali rendono incerta la possibilità di affrontare un terzo, eventuale, intervento.

Mentre i Carabinieri acquisiscono cartelle cliniche e documenti, resta il dolore di una famiglia che chiede giustizia per quello che appare come un incredibile errore di gestione in una delle eccellenze della sanità meridionale.