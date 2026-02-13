Sangue a Napoli, picchia un fratello e poi accoltella l’altro in casa: cosa è successo

Una violenta aggressione familiare si sarebbe verificata a Napoli, in zona Secondigliano, dove un uomo di 38 anni avrebbe picchiato il fratello per poi accoltellare l’altro.

Aggressione a Secondigliano: picchia il fratello e accoltella l’altro

La violenza si sarebbe consumata tra le mura di casa. All’interno dell’abitazione l’uomo avrebbe prima inveito contro il fratello 20enne, pestandolo, per poi scagliarsi contro l’altro, di 40 anni, in modo ancor più cruento.

Avrebbe, infatti, afferrato un coltello da cucina per colpire il 40enne. La vittima sarebbe rimasta gravemente ferita a seguito di un colpo inflitto alla coscia. Di qui la segnalazione immediata ai sanitari del 118 che giungono sul posto per soccorrere il ferito.

Intanto sono intervenuti nell’appartamento anche i carabinieri della locale stazione che, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, hanno bloccato il 38enne, tra sangue e urla dei presenti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Stando a quanto ricostruito attraverso le indagini, è emerso che i maltrattamenti si sarebbero susseguiti nel tempo da parte del 38enne nei confronti non solo dei propri fratelli ma anche a danno dei genitori. Non si esclude che a scatenare l’ira dell’uomo sia stata una probabile dipendenza dalla droga.

L’arrestato attualmente si trova in carcere, per i fratelli aggrediti 4 e 6 giorni di prognosi. Nessuno dei due, per fortuna, versa in gravi condizioni.