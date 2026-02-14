Malore improvviso, si sente male mentre guida l’auto e si accascia sul volante: è morto

Tragedia a Sant’Egidio del Monte Albino dove un imprenditore del posto è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava all’interno della sua auto.

Malore in auto a Sant’Egidio: imprenditore morto

L’uomo, un 60enne molto conosciuto in zona, stando a quanto rende noto Il Mattino, si trovava nelle vicinanze del Comune, a bordo della sua vettura. Poco prima si sarebbe fermato presso un tabaccaio per poi rimettersi alla guida.

Sarebbe stato un passante a notare l’auto ferma in strada, avvicinandosi per capire cosa fosse successo. Di qui la drammatica scoperta: il 60enne si trovava con il capo riverso sul volante, senza dare alcun segno di vita. Immediata la segnalazione ai soccorsi giunti sul posto.

Nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. A nulla sarebbero serviti i massaggi cardiaci e le scariche di adrenalina: il cuore del 60enne aveva già smesso di battere.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un infarto fulminante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i familiari della vittima. Una notizia che ha sconvolto l’intera città e la Costiera Amalfitana, dove l’uomo era molto conosciuto per il suo lavoro.