Napoli è il centro storico italiano più bello d’Europa: batte Roma, Istanbul, Praga e Vienna

Napoli è il centro storico italiano più bello d’Europa: a confermarlo è Tourlane, il prestigioso portale di viaggio che ha stilato la classifica 2026 delle migliori città da visitare, ponendo la città partenopea sul podio.

Napoli è il centro storico italiano più bello d’Europa: classifica

La classifica internazionale di Tourlane riconosce Napoli come secondo centro storico più bello d’Europa su oltre 60 città analizzate. La valutazione si basa su una serie di criteri oggettivi come la distanza a piedi tra le 5 attrazioni principali, la conservazione nel tempo del patrimonio architettonico, l’accessibilità economica delle esperienze culturali, la popolarità social.

Napoli conquista la seconda posizione (prima in Italia), collocandosi subito dopo Cracovia (Polonia). Dal terzo posto in poi si susseguono Regensburg (Germania), Riga (Lettonia), San Marino (Italia), Avignone (Francia), Vilnius (Lituania), Varsavia (Polonia), Salisburgo (Austria), Graz (Austria), Cordoba (Spagna), Roma (Italia), Firenze (Italia), Stralsund (Germania), Istanbul (Turchia), Tallinn (Estonia), Praga (Repubblica Ceca), Bruges (Belgio), Edimburgo (Regno Unito), Dubrovnik (Croazia), Lisbona (Portogallo), Vienna (Austria), Bergen (Norvegia), Berna (Svizzera).

“Il centro storico di Napoli rivela davvero la sua magia quando viene esplorato a piedi. Passeggiando lungo la stretta Spaccanapoli, ci si immerge subito nel cuore vibrante della città. Un panorama unico si apre tra chiese sontuose, pizzerie di fama mondiale e botteghe artigiane tradizionali. Quando l’aroma della pizza, dell’espresso e del leggendario limone di Amalfi riempie l’aria, diventa chiaro quanto profondamente la storia, la vita quotidiana e la passione per la buona cucina siano stati intrecciati qui per secoli” – si legge nella descrizione di Tourlane.

“Un riconoscimento che conferma il valore culturale, storico e identitario della nostra città. Napoli si distingue per la straordinaria vicinanza tra loro dei suoi tesori monumentali, per l’autenticità di un centro storico ancora pienamente vissuto e per la più ampia area UNESCO d’Europa. Viene premiata non solo la bellezza, ma la capacità di coniugare memoria, vitalità urbana e identità mediterranea. Napoli continua a essere un punto di riferimento culturale internazionale, con uno sguardo saldo nella sua storia e proiettato verso il futuro” – è il commento dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.