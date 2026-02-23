Lascia le figlie in auto per festeggiare il Carnevale: si ubriaca e dimentica dove ha parcheggiato

A Viareggio una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia dopo essere stata trovata in strada in evidente stato di ubriachezza. Non ricordava nemmeno dove avesse parcheggiato la propria auto, all’interno della quale aveva lasciato da sole le due figlie di appena 3 e 4 anni.

L’episodio si è verificato al termine dei festeggiamenti del Carnevale di Viareggio di quest’anno, che nella serata di sabato ha richiamato oltre centomila persone tra sfilate e celebrazioni nel centro della città.

La serata alla festa e la decisione di tornare in strada

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna era arrivata appositamente da Milano insieme alle bambine per assistere alla manifestazione, seguendo la sfilata dei carri fino alla proclamazione finale.

Terminate le celebrazioni, la madre avrebbe accompagnato le figlie verso l’auto parcheggiata. Le piccole, stanche dopo la lunga giornata, si sarebbero addormentate all’interno del veicolo, mentre la donna avrebbe deciso di proseguire la serata tra le vie ancora animate dalla festa.

L’incontro con la polizia e la ricerca dell’auto

Qualche ora più tardi, intorno alle 23, una pattuglia della polizia stradale ha notato la quarantenne che barcollava in strada. Fermata per un controllo, appariva in stato di ebbrezza e non è stata in grado di indicare dove avesse lasciato la macchina.

Solo dopo diversi tentativi e verifiche gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo. Per farlo hanno dovuto accedere al telefono della donna e analizzare alcune fotografie che hanno permesso di identificare il modello dell’auto e individuarla poco dopo.

La scoperta delle bambine e i soccorsi

Una volta trovata la vettura, i poliziotti hanno scoperto che all’interno c’erano ancora le due bambine, rimaste lì mentre la madre si allontanava. Le piccole, che avevano trascorso diverse ore in auto, presentavano segni di lieve ipotermia.

La donna è stata quindi denunciata, mentre le bambine sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Successivamente sono state affidate al padre, arrivato sul posto dopo essere stato contattato dalle autorità.