Con Domenico si piange Alessandro: bimbo morto a 7 anni dopo intervento alle adenoidi

Al tragico caso del piccolo Domenico, deceduto al Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto, si accompagna la scomparsa di Alessandro, un bimbo di soli 7 anni morto pochi giorni dopo un intervento alle adenoidi effettuato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Alessandro, bimbo morto a 7 anni dopo intervento adenoidi

Il bambino, affetto dalla nascita da una patologia genetica, sarebbe deceduto nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, circa una settimana dopo l’operazione. Sarebbe stato colto da un malore e, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, stando a quanto rende noto Il Corriere, in pochi istanti è deceduto per arresto cardiaco.

Il bambino era stato regolarmente dimesso dall’ospedale. Un’indagine è stata avviata per comprendere se possa esserci qualche tipo di legame tra l’intervento effettuato e il malore del bambino, poi deceduto tragicamente. Un procedimento conoscitivo che, al momento, non ha indagati né ipotesi di reato ma che servirà a far luce sull’accaduto, chiarendo le cause del decesso del piccolo.

Intanto è stata disposta l’autopsia che fornirà i primi elementi sulla morte di Alessandro. I funerali sono attesi questa mattina, 24 febbraio, a Rivara, dove il piccolo risiedeva con la sua famiglia. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, seguita poi dal decesso del piccolo Domenico, il bimbo di soli 2 anni che si è spento lo scorso sabato all’ospedale Monaldi di Napoli, a seguito di un trapianto di cuore fallito.