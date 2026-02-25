Brividi a Sanremo con Perdutamente: perchè è dedicata alle vittime di Crans Montana

Emozione al Festival di Sanremo 2026 con l’esibizione di Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata, che ha interpretato il brano Perdutamente, in ricordo delle vittime della strage di Crans Montana.

Perdutamente di Achille Lauro a Sanremo: l’omaggio

Ad annunciarlo è stato Carlo Conti spiegando: “Inizialmente Achille doveva cantare Incoscienti Giovani poi tutti noi abbiamo visto delle immagini. Quelle di una mamma, davanti alla bara del figlio, con la canzone di Achille, Perdutamente. Allora abbiamo cambiato i programmi, decidendo di dedicarla a tutti i ragazzi che stanno soffrendo e lottando, affinché certe tragedie non accadano più”.

Era stata la mamma di Achille Barosi (il ragazzo morto a 16 anni a seguito dell’incendio divampato nel celebre locale la notte di Capodanno) a intonare il brano proprio davanti alla bara del figlio, durante i funerali. Aveva raccontato che spesso lei e il ragazzo cantavano spesso proprio quella canzone.

“Achille Lauro avrà due momenti musicali: canterà ‘16 Marzo’ con Laura Pausini, che l’ha anche interpretata nel suo nuovo album, e poi avrebbe dovuto proporre il brano dell’anno scorso, Incoscienti Giovani, ma quando abbiamo visto quella mamma cantare il brano di Achille davanti alla bara del figlio, ci siamo detti: dobbiamo cambiare, fare quella canzone lì, e Achille ha subito accettato” – ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa.

“Stasera Achille Lauro canterà il brano 16 marzo con Laura Pausini e ci sarà un’altra performance dei due artisti, un momento alto della televisione italiana che regalerà grandissime emozioni” – ha continuato il direttore artistico.