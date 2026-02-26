“Era il sogno di mamma”, Brancale a Sanremo con la sorella: il messaggio prima di morire

Si esibirà questa sera, al Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale, la cantautrice pugliese che ha emozionato il pubblico con Qui con me, la canzone dedicata alla mamma scomparsa sei anni fa, accompagnata da sua sorella Nicole, direttrice d’orchestra: in un’intervista rilasciata a Verissimo, l’artista aveva svelato che uno dei desideri più grandi della madre era proprio quello di poter vedere le due sorelle insieme sul palco dell’Ariston.

Serena e Nicole Brancale a Sanremo: era il sogno della mamma

“Qui con me è una lettera che dedico a mia mamma. Avevo bisogno di tempo per trovare le parole giuste” – ha raccontato l’artista, spiegando il significato del brano che è una vera e propria poesia rivolta alla madre, Maria De Filippis, deceduta nel 2020. Per lei era “la persona più importante” della sua vita.

“Da quando è mancata mamma io e mia sorella ci siamo unite tantissimo. C’è stato un qualcosa di brutto, che è arrivato improvvisamente, ma che ci ha unito tantissimo. Ora ci sentiamo in ogni momento” – aveva detto Serena Brancale in una delle sue ultime ospitate a Verissimo, insieme alla sorella Nicole.

Già con Anema e Core era stata proprio Nicole ad affiancare la sorella sul palco di Sanremo per la prima volta. Un’esperienza memorabile che lei stessa aveva commentato dicendo: “Lei mi ha fatto questo regalo straordinario. Mi ha resa partecipe di un momento che non potrò mai dimenticare, quello in cui ho visto mia sorella che finalmente diventa popolare, prende i meriti per questo talento straordinario”.

“Lei è una donna straordinaria, ha così tanti talenti riuniti in una piccola persona sola. Il mio orgoglio non è quantificabile, ogni volta che la guardo penso ‘è mia sorella, che fortuna’. Lei è assolutamente la donna della mia vita, il mio amore”.

Quasi come un segno del destino, poco prima di maturare la scelta di partecipare al Festival, Serena aveva letto un messaggio scritto proprio dalla madre: “Il mio manager riceve un messaggio da mia madre, pochi giorni prima che lei morisse. In questo messaggio dice ‘sogno di rivedere Serena a Sanremo con Nicole’. Io e Carlo leggiamo questo messaggio ed ero felice. Quando fai una cosa così importante non è detto che puoi portare la famiglia e noi lo abbiamo fatto”.

“Anche grazie a lei è successo, noi siamo benedette da lei. Siamo molto simili a mamma, è un complimento che faccio a noi tre perchè se ci somigliamo e le cose stanno andando così bene è perché siamo tre donne belle. Siamo sempre insieme, legate e collaudate per sostenere un fratello stupendo che è Lele”.