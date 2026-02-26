Cade da una macchina spruzzacemento: operaio di 58 anni muore sul lavoro

Tragedia sul lavoro in provincia di Benevento. Un operaio di 58 anni, originario di Pompei, ha perso la vita a Casalduni mentre era impegnato in un cantiere legato alla realizzazione della galleria per il potabilizzatore della Diga di Campolattaro.

L’uomo era dipendente dell’impresa incaricata dei lavori. Secondo una prima ricostruzione, si trovava su un mezzo utilizzato per spruzzare cemento quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto improvvisamente. Nell’impatto con il suolo avrebbe urtato violentemente anche alcuni attrezzi presenti nell’area di lavoro.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma nonostante il rapido intervento per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, insieme agli uomini dell’Ispettorato del lavoro, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

La salma è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia, esame fondamentale per chiarire le cause esatte del decesso e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre una comunità resta sconvolta per la perdita di un uomo che stava svolgendo il proprio mestiere.