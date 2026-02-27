Stasera a Sanremo la serata delle cover, da Tullio De Piscopo a Belen: tutti i duetti e gli artisti
Feb 27, 2026 - Veronica Ronza
Sanremo 2026
Questa sera al Festival di Sanremo 2026 prenderà il via la serata delle cover, con gli artisti in gara che si esibiranno nei tradizionali duetti, portando sul palco nuovi ospiti.
Serata cover Sanremo 2026: tutti i duetti e i cantanti
Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini questa sera sarà Bianca Balti. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani. Di seguito l’elenco dei duetti con gli artisti che si alterneranno sul palco:
- Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia);
- Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco);
- Dargen D’Amico con Pupo – Su di noi;
- Ditonellapiaga con Tonypitony – The Lady Is a Tramp;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani);
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura (Gianna Nannini);
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie);
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole (Mina);
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato);
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante);
- Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini);
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina);
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli);
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana);
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni);
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André);
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli);
- Raf con The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw);
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena (Zucchero);
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles);
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame Mucho;
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla);
- Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca – Vita (Gianni Morandi / Lucio Dalla).