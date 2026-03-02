Palma Campania, esce e scompare nel nulla: si cerca il giovane Raffaele

Ore di grande apprensione nel Vesuviano per la scomparsa di Raffaele Sorrentino, un ragazzo di 24 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri.

Il giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione a Palma Campania intorno alle 5 del mattino. Da quel momento i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e, con il passare delle ore, la preoccupazione è cresciuta sempre di più.

La famiglia ha quindi deciso di lanciare un appello sui social network, che in poco tempo è diventato virale, nella speranza che qualcuno possa averlo visto o avere informazioni utili per ritrovarlo.

«È scomparso da ieri mattina da Palma Campania alle 5 e non è rientrato a casa. È in uno stato confusionale. Se qualcuno lo vede vi prego di contattarmi immediatamente. Siamo in ansia», si legge nel messaggio diffuso dai familiari.

Anche il sindaco della città, Nello Donnarumma, ha condiviso l’appello invitando i cittadini a collaborare nelle ricerche. «Dalle 5 di ieri mattina è scomparso Raffaele Sorrentino. Se ne avete notizie vi prego di farle pervenire alla famiglia o alle forze dell’ordine. Attiviamoci tutti», ha dichiarato.

L’invito è quindi a segnalare eventuali avvistamenti o informazioni utili direttamente alla famiglia o alle autorità, per contribuire a ritrovare il giovane il prima possibile.