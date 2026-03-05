Bagno di folla a Napoli per Sal Da Vinci: “Il premio è vostro. Provocazioni? Non rispondete”

Sal Da Vinci ha abbracciato la sua gente nel pomeriggio di oggi, a Napoli, dopo essere rientrato da vincitore dal Festival di Sanremo: in tanti si sono riuniti in piazza Torretta, a Mergellina, per dare il via alla grande festa in onore dell’artista.

Festa a Napoli per Sal Da Vinci: “Questo premio è vostro”

“Mi avete avvolto sempre di amore, l’eco di questo quartiere è arrivato in tutto il mondo. A volte non si trovano le parole per ringraziare ognuno ma questo premio profuma di sogni realizzati. Non è mio questo premio, è il premio di tutti noi e di tutti voi. Di tutte quelle persone che, come me, continuano a sognare per un giorno migliore affinchè arrivi per tutti il meritato regalo della vita” – ha detto il cantante ringraziando tutti i cittadini che lo hanno sostenuto.

“Ci sta un’altra cosa meravigliosa, noi abbiamo un dono che è la vita. Siamo noi che ci allontaniamo dall’amore, non è l’amore che si allontana da noi. Ci sono storie che fanno il giro del mondo, storie che si interrompono per strada ma non per questo sono brutte. Tutti gli amori restano appiccicati addosso e non vanno via più. Ho sentito un sacco di cose, la cosa che ho avvertito è il vostro calore, la vostra energia, il vostro amorevole disinteressamento nei miei riguardi. Essendo un figlio, un fratello vostro, mi avete sostenuto senza mai lasciarmi un attimo. Se respiro è grazie a voi”.

“Grazie veramente di cuore per tutto. Mi sono arrivate un sacco di provocazioni, magari la mente genera delle cose un po’ strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi viene interpretata come violenta, allora forse probabilmente siamo nel mondo sbagliato. Vi prego, ve lo chiedo con umiltà, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, non serve a niente. Pensiamo alla musica e a tutta la bella gente di questa terra”.

L’artista si è avvicinato alla folla mostrando la torta realizzata in suo onore e intonando insieme al suo grande pubblico partenopeo la canzone Per sempre sì.