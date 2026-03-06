Furti in casa, in Campania aumentano del 10%: ma la Regione è tra quelle più sicure
Mar 06, 2026 - Giuseppe Mennella
Crescono i furti nelle abitazioni in Campania. Nel 2024 sono stati registrati 9.812 episodi, con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente.
Un dato che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza domestica, anche se l’incidenza resta comunque inferiore alla media nazionale.
Quasi 10mila furti in abitazioni in un anno
I numeri emergono dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Secondo i dati raccolti, in Campania nel 2024 si contano 17,6 furti in abitazione ogni 10mila abitanti. Un valore comunque più basso rispetto alla media italiana, che si attesta a 26,4 casi ogni 10mila abitanti e che pone la regione nella parte “sicura” della classifica, al 14° posto.
Nonostante questo, la crescita registrata nell’ultimo anno conferma un trend in aumento già osservato nel medio periodo.Se si guarda infatti agli ultimi cinque anni, tra il 2019 e il 2024 i furti nelle abitazioni in Campania sono cresciuti complessivamente dell’11,9%.
Napoli tra le province con più casi
Nel quadro regionale, la provincia di Napoli contribuisce a spingere in alto la media. Nel 2024 sono stati registrati 4.189 furti in abitazione, dato che colloca il territorio tra i primi in Italia per numero assoluto di casi.
Accanto ai furti, si registrano anche episodi più gravi: nel 2024 le rapine in abitazione, cioè i colpi messi a segno con violenza contro le persone presenti in casa, sono state 166 in tutta la regione.
Segnali di miglioramento nel 2025
Nonostante l’aumento registrato nel 2024, i primi dati del 2025 mostrano una possibile inversione di tendenza.
Nel primo semestre dell’anno i furti denunciati in Campania sono stati 3.619, con una diminuzione del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Un segnale incoraggiante che potrebbe indicare un rallentamento del fenomeno, anche se il tema della sicurezza nelle abitazioni resta al centro dell’attenzione, soprattutto nelle aree urbane più popolose della regione.