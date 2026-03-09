Donna uccisa in casa, fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue: cosa è successo

Sarebbe stato fermato il figlio della donna uccisa nel pomeriggio di ieri a Genova, ritrovata morta all’interno del suo appartamento. Una vicenda che ha sconvolto l’intera Nazione e che potrebbe rivelarsi un vero e proprio dramma familiare.

Donna uccisa a Genova: fermato il figlio

La vittima, di 87 anni, sarebbe stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione di via San Felice, nel quartiere di Molassana. Sarebbe deceduta per diversi colpi inferti tramite un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e sono state avviate le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti avrebbero recuperato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa la donna. In casa erano presenti l’anziana e suo figlio minore, un 52enne affetto da problemi psichici. Proprio lui sarebbe stato ritrovato accanto al corpo senza vita della madre, con gli abiti sporchi di sangue. L’ipotesi degli inquirenti vede proprio lui come possibile carnefice della vittima.

Sarebbe stato il fratello, figlio maggiore della donna (di 62 anni), a lanciare l’allarme, non riuscendosi più a mettere in contatto con la mamma e allertando le forze dell’ordine. L’altro figlio è stato portato in questura per gli accertamenti di rito e l’interrogatorio.