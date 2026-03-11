L’ora legale 2026 arriva in anticipo, si allugano le giornate. Quando cambia l’ora: la data

La primavera è ormai alle porte e torna, come ogni anno, la domanda ricorrente del periodo: in quale data è previsto il passaggio all’ora legale e, dunque, quando cambierà l’ora? Un cambio orario che, per l’anno 2026, arriverà leggermente in anticipo rispetto al 2025.

Ora legale 2026, quando cambierà l’orario: la data

Il passaggio all’ora legale si verificherà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate di un’ora in avanti, passando dalle 2:00 alle 3:00. Si dormirà, dunque, un’ora in meno ma in compenso prenderà il via ufficialmente il periodo primaverile, con giornate che sembrano allungarsi grazie alla permanenza della luce solare.

L’ora legale segna definitivamente la fine del periodo invernale e l’avvicinarsi della bella stagione, portando con sé notevoli cambiamenti non solo sui display degli smartphone o nei quadranti degli orologi. Il passaggio alle “giornate lunghe” indirettamente conduce ad un dispendio economico per quanto riguarda bollette e spese energetiche: ci sarà meno bisogno dell’illuminazione artificiale, così come dei riscaldamenti, causando una riduzione della spesa.

L’ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre, ultima domenica del mese. In quel momento si verificherà il passaggio contrario: le lancette dovranno essere spostate di un’ora indietro dando il via alla cosiddetta “giornata corta”.