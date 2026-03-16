Accostano l’auto e tentano di rapire una bambina nel Napoletano: cosa è successo

Proseguono le indagini sul presunto tentato rapimento di una bambina di 13 anni, avvenuto lo scorso venerdì in via Barco, a Marano di Napoli.

Tentato rapimento di una bambina a Marano: cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, la bambina stava passeggiando da sola sul marciapiedi quando un’auto si sarebbe avvicinata a lei. Qualcuno all’interno del veicolo avrebbe tentato di far salire la ragazzina a bordo ma, per cause ancora sconosciute, il piano non sarebbe andato a buon fine.

Gli inquierenti stanno seguendo la pista di un probabile tentativo di rapimento ma non sono escluse altre ipotesi. La famiglia della bambina, intanto, ha presentato una denuncia ai carabinieri della locale compagnia che stanno acquisendo ogni informazione necessaria per chiarire con esattezza l’accaduto.

Soltanto poche settimane fa un simile episodio si è verificato a Caivano, dove un uomo avrebbe cercato di portare via un bambino di 5 anni, scatenando il panico all’interno e all’esterno di un supermercato. Di qui l’appello del celebre avvocato napoletano di origini nigeriane, Hilarry Sedu, che ha sollevato l’attenzione sul caso: “Vi prego fate attenzione perchè sembra si sia aperto un grosso mercato nero dei bambini dove esseri senza Dio cercano di rubare i figli degli altri. E’ una cosa abominevole e penso che meriti la massima condanna veramente”.

“Ci vuole l’ergastolo per coloro che tentano di rubare i bambino o che rubano i bambini. E’ una cosa inaccettabile che getta le famiglie nello sconforto. Le forze dell’ordine si devono subito adoperare a fare ciò che è di loro competenza”.