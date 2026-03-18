Napassione, docufilm su Napoli e i tifosi. Da De Martino a Cicchella: attori e dove vederlo

Dal 21 marzo su Rai Play arriva Napassione, il docufilm che racconta il legame profondo tra il calcio e la città di Napoli. Una passione di un intero popolo che va oltre lo sport raccontata da alcuni degli artisti partenopei più amati dal pubblico.

Napassione, su Rai Play il documentario su Napoli e il calcio

Con la voce narrante dell’attrice Daniela Ioia, il documentario mette in scena le testimonianze dei tifosi Renzo Arbore, Stefano De Martino, Francesco Cicchella, Ciccio Merolla, Lello Esposito e il sociologo Sergio Brancato.

Napassione è stato girato tra i vicoli di Napoli, sul lungomare e i luoghi simbolo della città per catturare le emozioni della gente. Il progetto, firmato da Roberto Parlati per la regia di Antimo Campanile e Filmitpro alla produzione, gode del Patrocinio del Comune di Napoli.

“A Napoli il calcio va ben oltre la partita di pallone. E’ identità di un popolo, è cultura, come testimoniano il vivace e continuo pellegrinaggio delle centinaia di migliaia di turisti al Murales di Maradona e la scelta dello stadio Diego Armando Maradona tra i luoghi delle Giornate FAI di primavera” – ha commentato l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

“È turismo: nel week end dello scudetto a Napoli sono arrivati 500.000 turisti per celebrare il trionfo della squadra e di una città intera. È entusiasmo, passione, socializzazione e mi piace aver vissuto un momento che non dimenticherò mai: la sera del quarto scudetto, sul finire del match, stavo rientrando a casa in taxi e, nei Quartieri Spagnoli, tutte le televisioni dei bassi erano girate verso la strada per vivere con i cittadini e i turisti che passavano una gioia collettiva”.

“Ho chiesto al tassista di fermarsi. Sono rimasta là. Mai mi sarei persa questa straordinaria fotografia della città. Il trailer di NAPASSIONE, che abbiamo appena visto, cattura momenti bellissimi e straordinari, proprio come questo. Il Comune di Napoli è lieto di concedere il patrocinio a lavori fatti con così tanta cura e passione. Congratulazioni e in bocca al lupo al team di lavoro”.