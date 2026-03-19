Stefano De Martino ricorda il papà a pochi mesi dalla morte: “Il mio nome ha la tua voce”

Nel giorno della festa del papà e a pochi mesi dalla sua scomparsa, Stefano De Martino ricorda il suo papà Enrico, con un toccante post diffuso sui social.

Stefano De Martino ricorda il suo papà: il post sui social

“Il mio nome ha la voce di mio padre” – si legge nel post diffuso dal ballerino e conduttore napoletano dedicato al suo papà, Enrico De Martino, scomparso lo scorso gennaio dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non gli avrebbe lasciato scampo.

Anche lui, come il figlio, era un ex ballerino professionista. Era stato proprio Stefano a svelare che il papà aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Una carriera che avrebbe interrotto proprio quando la compagna, poi divenuta sua moglie, sarebbe rimasta incinta di Stefano, il loro primo figlio. Una decisione legata alla necessità di trovare un lavoro che gli permettesse di provvedere alla sua famiglia.

Enrico aveva lavorato anche nel Bar Stella, il locale di proprietà del nonno materno, situato a Torre Annunziata, che ha poi dato anche il nome ad un programma condotto da Stefano De Martino. Negli ultimi anni della sua vita, invece, si sarebbe dedicato alla gestione di alcune attività di ristorazione.

Pare che anche durante la serata del Festival di Sanremo in cui Stefano è stato annunciato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione, il pensiero dello showman sia andato al suo papà: ha alzato gli occhi al cielo commosso ed ha poi ringraziato Conti per il suo “sguardo paterno”.