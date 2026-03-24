“Fa male da togliere il respiro”, lutto per Peppe Di Napoli: è morta la sua mamma

Grave lutto per Peppe Di Napoli, pescivendolo star dei social ed ex naufrago de L’isola dei Famosi: come annunciato in un post sui social, è venuta a mancare la mamma.

Lutto per Peppe Di Napoli: è morta la mamma

Soltanto lo scorso febbraio il celebre pescivendolo aveva denunciato sui social le carenze riscontrate nell’assistenza a sua madre, paziente oncologica, colpita da una crisi epilettica mentre si trovava in casa. Stando al suo racconto, dopo l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto presso l’ospedale San Paolo, la donna avrebbe atteso in barella il trasferimento all’ospedale del Mare, pur versando in gravi condizioni.

La donna, già malata da tempo, si sarebbe spenta in queste ultime ore, come annunciato con dolore dal figlio sui social. Nel ricordarla, Di Napoli ha voluto postare il video di un momento felice, una “tavolata” in famiglia con tutti i suoi più cari affetti.

“Oggi un pezzo del mio cuore se ne va, e con lui una parte di me che non tornerà più. Fa male da togliere il respiro, fa male in un modo che non si può spiegare. Mi restano i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua voce… e tutti quei momenti semplici che per te erano tutto” – si legge nel post.

“Ti piaceva essere proprio così, felice nelle piccole cose, circondata dall’amore… proprio come in questo video. Ed è così che voglio tenerti viva, così voglio ricordarti per sempre. Adesso fai buon viaggio, mamma. Vai da lui, dal tuo amato marito, che hai aspettato e desiderato così tanto riabbracciare. Spero che adesso siate insieme, finalmente. Ciao mamma”.