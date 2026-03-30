È napoletana una delle 8 meraviglie del mondo premiate dalla BBC: “Panorama sublime”

La BBC, principale emittente pubblica britannica, ha inserito la Baia di Ieranto, la splendida insenatura partenopea del territorio di Massa Lubrense, tra le 8 meraviglie del mondo premiate dai suoi autorevoli giornalisti.

BBC incantata dalla Baia di Ieranto: è tra le meraviglie del mondo

I giornalisti della BBC hanno elencato una serie di spiagge, visitate personalmente, stilando un elenco di quelle che, a loro giudizio, si sono rivelate tra le più belle del globo. Tra queste, un posto d’eccezione spetta alla Baia di Ieranto, situata in un’insenatura della costiera sorrentina e afferente al Comune di Massa Lubrense, nella città metropolitana di Napoli.

L’oasi paradisiaca viene così descritta all’interno dell’articolo: “La Costiera Amalfitana e la vicina Penisola Sorrentina si affacciano su una caldera vulcanica, dando luogo a una topografia piena di insenature spettacolari dove i nuotatori stendono asciugamani e l’atmosfera è di pura gioia sfrenata. Amo La Baia di Ieranto, una baia appartata accessibile tramite un sentiero di circa 2,5 km (1,5 miglia) in collina dal villaggio di Nerano”.

“Il tragitto è ripido (portate acqua, partite presto), ma la ricompensa è un panorama sublime di acque blu inchiostro, scogliere verdi e cielo ceruleo. Leggende omeriche caratterizzano il Sud Italia. Si dice che la baia sia stata la dimora delle malvagie sirene che tentarono Ulisse con il loro canto. Evitatele, rilassatevi semplicemente vicino all’acqua, tuffatevi dal promontorio roccioso e gustate un panino caprese, pieno di mozzarella di bufala, basilico e pomodori”.

Tra le altre meraviglie del mondo citate: Andaman Islands (India), Iacos (Puerto Rico), El Nido (Filippine), Grand Case Beach (St Maarten), Achmelvich Beach (Scozia), Brighton Beach (New York), Bay of Fires (Tasmania).