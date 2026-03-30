Dolore a Napoli per Adriana, la giornalista morta a soli 40 anni: lascia un bimbo di 5 anni

Dolore a Napoli per la scomparsa di Adriana Schiavo, la giornalista morta a soli 40 anni per un brutto male.

Dolore a Napoli per Adriana: giornalista morta a 40 anni

Dopo aver lavorato come freelance, Adriana Schiavo era entrata a far parte dell’ufficio stampa dell’Università Federico II di Napoli, continuando a lavorare con passione anche a seguito della scoperta del male incurabile che le ha stroncato la vita.

In molti hanno accolto la notizia del suo decesso con dolore, partecipando ai funerali ed esprimendo il proprio cordoglio ai familiari. Adriana lascia il suo compagno Fabrizio e un bambino piccolo, di soli 5 anni, nato dalla loro relazione.

Si sarebbe spenta lo scorso mercoledì, 25 marzo, dopo aver affrontato con forza e tenacia una lunga malattia. Amici e familiari la descrivono come una persona solare, sorridente, sempre positiva oltre che estramamente professionale nel suo lavoro.

I funerali si sono tenuti giovedì nella chiesa di San Vitale, a Fuorigrotta. Anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha voluto ricordare Adriana osservando un minuto di silenzio, in occasione dell’ultimo saluto, e dedicandole un lungo e commovente applauso.