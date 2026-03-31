Ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola, paura a Napoli: cosa è successo

Un ragazzo di 14 anni sarebbe stato accoltellato da un 17enne all’interno della scuola Pontano delle Arti e dei Mestieri in viale della Resistenza, a Scampia, dove sono giunti i carabinieri della locale stazione a seguito della segnalazione della dirigente scolastica.

Ragazzo di 14 anni accoltellato a scuola a Scampia

Sul posto i militari hanno incontrato la vittima, in forte stato di ansia e paura, con una ferita da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti effettuati, anche grazie al contributo della preside, hanno poi ricostruito la dinamica della vicenda.

Poco prima un 17enne, in compagnia di altri ragazzi, avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lì il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. A quel punto ci sarebbe stato un “fuggi fuggi” generale.

I militari della Stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne, dove hanno trovato un coltello a serramanico che era nascosto tra la biancheria intima del ragazzo in un comodino della sua stanza da letto. Il coltello non pareva compatibile con la ferita. Ulteriori accertamenti hanno permesso di comprendere come l’arma usata per il ferimento fosse stata nascosta nei pressi degli uffici dell’8ª Municipalità del Comune di Napoli da un amico del 17enne, che di anni ne ha 15.

Andati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per ferire il 14enne. L’arma, un coltello a farfalla ancora intriso di sangue, era in un canale di scolo coperto a sua volta da un listello in legno.

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Il 15enne è stato denunciato per favoreggiamento. Anche i loro smartphone sono stati sequestrati. I carabinieri, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Napoli che ha seguito passo dopo passo l’evolversi della vicenda, sono ora impegnati per capire se in passato ci siano stati atti di bullismo.