Sparatoria tra giovanissimi a Napoli, colpi esplosi in piazza: un minore ferito alle gambe

Una sparatoria si sarebbe verificata nella notte a Napoli, in Piazza Carolina, a pochi passi da Piazza del Plebiscito.

Sparatoria tra giovanissimi a Napoli, in piazza Carolina

Stando ai primi accertamenti, sarebbe stato un minorenne ad esplodere alcuni colpi di pistola, ferendo un suo coetaneo alle gambe. Momenti di panico e paura tra i presenti, pare tutti giovanissimi che si erano ritrovati in piazza.

“Quello che è accaduto stanotte a Piazza Carolina è l’ennesimo segnale di una guerra tra bande – in particolare tra i gruppi del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli – che è ormai diventata irrefrenabile” -dichiara il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ne ha denunciato l’episodio.

“Siamo in un’area simbolo della città, a pochi metri dai palazzi del potere e della sicurezza. In questi giorni la zona è teatro di celebrazioni istituzionali: dalla festa della Polizia Penitenziaria al ricevimento a Palazzo Salerno per l’Aeronautica, fino alla imminente festa della Polizia di Stato. Eppure, nonostante la presenza massiccia di divise per le cerimonie, i criminali continuano a sparare indisturbati. È una sfida aperta allo Stato.”

L’episodio segue di pochi mesi quanto avvenuto lo scorso dicembre, quando decine di colpi furono esplosi al termine di una lite tra gruppi della Pignasecca e dei Quartieri Spagnoli, coinvolgendo quattro persone, tra cui tre minori.