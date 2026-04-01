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Tragedia nel Napoletano, finisce con l’auto contro il palo della luce: è morto a 29 anni

Apr 01, 2026 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Casavatore, nel Napoletano, causando il decesso di un ragazzo, morto a soli 29 anni.

Incidente a Casavatore: è morto un ragazzo di soli 29 anni

Stando ad una prima ricostruzione, resa nota dall’Ansa, il 29enne stava percorrendo via Taverna Rossa, zona al limite con San Pietro a Patierno, a bordo della sua auto quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura.

Si sarebbe poi schiantato contro un palo della luce, situato a poca distanza, perdendo la vita probabilmente sul colpo. Lo schianto si sarebbe rivelato fatale per la vittima, già priva di vita all’arrivo dei soccorsi.

L’auto è stata sequestrata così come la salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, per effettuare l’autopsia che chiarirà con certezza le cause del decesso. Al momento non sono state rese ancora note le generalità della vittima.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre