Fabio ucciso a 20 anni mentre era al bar con gli amici, sangue a Napoli: cosa è successo

Una sparatoria si sarebbe verificata all’alba di oggi, 7 aprile, a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, causando il decesso di Fabio Ascione, un ragazzo incensurato morto all’età di 20 anni.

Sparatoria a Ponticelli: è morto un ragazzo di 20 anni

L’agguato si sarebbe verificato in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively, dove due sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso diversi proiettili. Uno dei colpi avrebbe raggiunto al torace il giovane Fabio Ascione, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Il 20enne si trovava all’esterno del bar in compagnia dei suoi amici quando sarebbe rimasto vittima dell’agguato. Il giovane sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Villa Betania dove, poco dopo, è deceduto.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale per dare il via alle indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. I militari stanno acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.