Sparatoria a Napoli, colpi esplosi in mezzo alla gente in fuga: c’è un ferito grave

Una sparatoria si è verificata nella notte a Napoli, in zona Secondigliano, causando il ferimento di un uomo, trasferito d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli.

Sparatoria a Napoli: proiettili tra la gente, c’è un ferito grave

Il raid sarebbe scattato poco prima della mezzanotte, in corso Secondigliano, con diversi proiettili esplosi tra la gente ancora presente in strada. Mentre i presenti si dileguavano, un uomo è stato raggiunto da tre colpi di pistola, rimanendo gravemente ferito.

Di qui la corsa presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche ma pare non sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato per gli accertamenti di rito e l’avvio delle indagini che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Al momento non è esclusa nessuna pista, da quella della “stesa” camorristica alla vendetta per questioni personali. Un grave episodio che si è verificato a pochi giorni di distanza dall’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso all’esterno di un bar di Ponticelli.

Fabio aveva appena terminato il suo turno di lavoro al Bingo e si era fermato al bar per comprare le sigarette e consumare la colazione. Era in compagnia di un gruppetto di ragazzi quando, all’esterno del locale, sarebbe stato raggiunto da un proiettile al petto. Sarebbe poi deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Villa Betania.