L’ultimo saluto a Fabio: quando si terranno i funerali del ragazzo ucciso a 20 anni

Si terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli nel corso di un agguato avvenuto a pochi passi da un noto bar della zona.

A Ponticelli i funerali di Fabio Ascione: il ragazzo ucciso a 20 anni

A seguito delle indagini effettuate, sarebbe stata ufficialmente esclusa l’ipotesi di una lite o un regolamento dei conti, così come il coinvolgimento del ragazzo in fatti camorristici. Fabio, incensurato, sarebbe stato vittima di una tragedia, forse di uno scambio di persona, perdendo la vita probabilmente per errore. Il vero obiettivo del raid potrebbe essere fuggito alla vista dei sicari, mentre il 20enne giaceva già in fin di vita sull’asfalto.

Alla luce delle ultime evidenze, il questore avrebbe disposto l’avvio dei funerali pubblici che si terranno martedì 14 marzo alle ore 10:30 presso la chiesa di San Pietro e Paolo, a Ponticelli, a pochi passi dall’abitazione del ragazzo e dal luogo dell’omicidio.

Stando all’ultima ricostruzione dell’accaduto, Fabio aveva appena concluso il suo turno di lavoro al bingo quando si sarebbe diretto verso il Bar Lively per acquistare le sigarette e fare colazione. Nella sua ultima telefonata alla madre, che lo aspettava prima di uscire per andare a lavorare, aveva detto: “Mangio un cornetto, compro le sigarette e torno a casa”.

Purtroppo, però, il giovane non avrebbe più fatto rientro, colpito da un proiettile al petto, esploso da uno dei due killer giunti sul posto, a bordo di un’auto o una moto. Fabio sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, spegnendosi per sempre a soli 20 anni.