Primark apre 2 nuovi store nel Napoletano e assume commessi: dove e come candidarsi

Con l’apertura di due nuovi store in provincia di Napoli, Primark, la celebre catena di abbigliamento low cost della multinazionale irlandese, ha avviato una nuova campagna di assunzioni per i punti vendita di Giugliano e Pompei.

Primark apre a Giugliano e Pompei: via alle assunzioni

L’azienda ha avviato le selezioni per il ruolo di addetti alla vendita. I candidati prescelti avranno il compito di allestire l’area vendita, tenendo gli scaffali sempre pieni e svuotando i camerini, seguire i clienti nell’esperienza di acquisto o di reso, garantire loro un’esperienza efficiente e veloce in cassa.

Per entrambi i punti vendita, sulla base dell’esperienza del candidato, è previsto un inserimento iniziale part-time con un monte ore variabile:

Part-time 18 ore con disponibilità richiesta prevalentemente nel weekend;

Part-time 20 ore con disponibilità richiesta su turni dal lunedì alla domenica;

Job on call con disponibilità richiesta su turni dal lunedì alla domenica, per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni.

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale di Primark, alla sezione Lavora con Noi, e selezionare l’annuncio di proprio interesse, in base alla destinazione che si preferisce. Selezionando l’opzione “candidati”, sarà necessario compilare i campi richiesti, con informazioni anagrafiche ed esperienze professionali. Sarà poi cura dei recruiters contattare i profili in linea con i requisiti richiesti.