A Napoli una giorno di visite e esami gratis per tutti, Open Day in clinica: come prenotare

Sabato 18 aprile alla Clinica Sanatrix del Vomero, a Napoli, si terrà un Open Day dedicato ad esami diagnostici e visite gratuite per tutti.

Esami e visite gratuite alla Clinica Sanatrix: l’Open Day a Napoli

La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per prendersi cura della propria salute. Controlli periodici e diagnosi precoce possono fare la differenza, spesso in modo determinante, ed è proprio per promuovere questa consapevolezza che la Clinica Sanatrix, da oltre 60 anni nel cuore del Vomero, organizza sabato 18 aprile un Open Day dedicato alla prevenzione, offrendo l’opportunità di accedere gratuitamente a visite specialistiche ed esami diagnostici.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone ai percorsi di controllo e monitoraggio, troppo spesso rimandati o trascurati. Investire nella prevenzione significa infatti intervenire prima che eventuali patologie si manifestino o evolvano, migliorando in modo significativo le possibilità di cura e la qualità della vita. In questo senso, l’Open Day vuole essere non solo un’occasione di accesso ai servizi sanitari, ma anche un momento di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

Nel corso della mattinata saranno effettuate diverse prestazioni sanitarie, completamente gratuite per gli interessati che dovranno, però, prenotare in anticipo la visita o l’esame scelto. Saranno disponibili visite ginecologiche con Pap Test, visite chirurgiche con colonscopia rivolte sia alle donne che agli uomini over 50 con specifici fattori di rischio, consulenze psicologiche per favorire il benessere emotivo.

Saranno inoltre effettuati esami di ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici e dell’aorta addominale, indicati per il monitoraggio della salute vascolare. Tutte le attività si svolgeranno con un numero limitato di accessi, al fine di garantire attenzione e qualità. Per alcune prestazioni, come la colonscopia, è prevista nei giorni precedenti una visita chirurgica.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il CUP della Clinica. Ogni utente potrà prenotare una sola prestazione.