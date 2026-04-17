“Bottino inquantificabile”, la rapina da film a Napoli: cassette svuotate, clienti in lacrime

Sarebbero ingenti i danni provocati dalla rapina che, dalla mattinata di ieri, ha seminato il terrore nel quartiere Arenella a Napoli, in piazza Medaglie d’Oro, dove un gruppo di rapinatori si è barricato all’interno di una banca tenendo in ostaggio i presenti.

Rapina con ostaggi in banca a Napoli: cassette svuotate

Al momento, stando a quanto comunicato dai carabinieri, il “bottino risulta ancora inquantificabile” ma stando alle immagini circolate si preannuncia importante. Stanno facendo, infatti, il giro del web le immagini delle cassette di sicurezza dei clienti completamente svuotate.

Dal pomeriggio di ieri, infatti, è partita la protesta dei correntisti all’esterno della banca, desiderosi di sapere che fine avessero fatto i propri risparmi o oggetti preziosi. Molti si sarebbero lasciati andare alle lacrime per il valore non solo economico ma soprattutto umano dei propri averi: risparmi di una vita, gioielli di famiglia, ricordi inestimabili.

I malviventi, in gruppo, avrebbero fatto irruzione all’interno della filiale in mattinata, rimanendo per qualche ora in contatto con clienti e dipendenti, tenuti in ostaggio. Questi ultimi avrebbero avuto l’impressione di trovarsi davanti una banda di rapinatori probabilmente abituati a colpi del genere, avendo pianificato tutto in anticipo e gestito con tranquillità le operazioni.

Sarebbero entrati in banca attraverso un buco ricavato dal pavimento e quasi sicuramente collegato alle fogne, utilizzato anche come via di uscita. All’arrivo dei carabinieri, infatti, all’interno della banca non c’era più traccia dei malviventi che sarebbero riusciti a scappare portando via il bottino.