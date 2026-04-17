Nasce al Sud l’acceleratore di protoni che sconfigge i tumori: è il primo in tutto il mondo

Nasce in Italia, e nello specifico al Sud, il primo acceleratore lineare di protoni al mondo per la cura dei tumori, che prende il nome di ERHA. Una innovazione, presentata nel corso della Mediterranea School 2026 di Motore Sanità, che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’oncologia.

Al Sud il primo acceleratore di protoni al mondo contro i tumori

ERHA è la nuova tecnologia realizzata in Italia per garantire alla medicina, e in particolare all’oncologia, uno strumento avanzato in grado di innovare le attuali tecniche di trattamento oncologico. Si tratta di un macchinario ormai prossimo all’ingresso nel mondo clinico, sviluppato nei laboratori di Ricerca e Sviluppo della società Linearbeam, con sede in Puglia, spin-off del gruppo Itel.

ERHA – Enhanced Radiotherapy with Hadrons – è il primo acceleratore lineare di protoni moderno e tecnologicamente avanzato che apre a nuove opportunità per la cura del cancro, soprattutto sul fronte pediatrico.

Il sistema innovativo di prontoterapia ERHA potrà essere impiegato per trattare la maggior parte dei tumori che colpiscono adulti e bambini. Per fare il punto sulla innovazione tecnologica tutta italiana, durante la Mediterranea School, è stata organizzata la tavola rotonda La Prontoterapia di terza generazione. Il caso italiano del sistema ERHA: nasce in Puglia il primo acceleratore lineare di protoni per uso clinico.

Queste le parole del professor Roberto Orecchia, Direttore Scientifico presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e responsabile del Progetto ERHA: “La protonterapia rappresenta oggi una delle forme più avanzate di radioterapia, grazie alla capacità dei protoni di colpire il tumore con estrema precisione, riducendo l’esposizione dei tessuti sani e gli effetti collaterali. Tuttavia, la diffusione di questa tecnologia è ancora limitata. L’evoluzione verso soluzioni basate su acceleratori lineari, più efficienti e sostenibili, può contribuire in modo significativo ad ampliarne l’accesso”.

“In questo contesto, la realizzazione in Italia di sistemi innovativi di nuova generazione, come il Sistema ERHA realizzato in Puglia dalla spin-off industriale Linearbeam, rappresenta un passo importante per il futuro della cura oncologica”.